Instagramに投稿されたのは、4年前にお迎えした子猫が4歳の誕生日を迎えた日の動画です。4年前に比べると大きく成長した猫さんですが、上目遣いで甘えんぼうな様子は健在！可愛すぎる姿は1万回以上再生され、「立派に成長してくれて感慨深いですねぇ」「これからも元気で幸せにね！」と祝福の声が寄せられました。