全日本大学女子駅伝対校選手権は２７日、仙台市の弘進ゴムアスリートパーク仙台発着の６区間３８・０キロで行われる。２６日は区間エントリーと開会式が行われ、前人未到の８連覇を狙う名城大は１区に３年連続で米沢、２区に初出場の上野、最終６区は頼もしい主将の谷本と万全の布陣を敷いた。米田勝朗監督（５６）は「去年以上の戦力。連覇よりこのチームでの１勝にこだわって頑張ってくれると思う」とうなずいた。３年連続区