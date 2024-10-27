モデルの深水元基が、竜星涼と八木莉可子がW主演を務める日本テレビ系連続ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（毎週土曜後10：00）の第5話（11月2日放送）に出演することが27日、発表された。深水は、特殊詐欺組織“幻獣”の幹部・青龍（桐山漣※漣＝さんずいに連）の右腕・鵡川当を演じる。【場面写真】武闘派な一面も…仕上がった体の青龍（桐山漣）今作は、同局系人気ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』『ボイス 110