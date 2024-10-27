元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜（32）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露した。笹崎は「会社員お疲れ様＆30代になった自分へのご褒美と理由をつけて初めて買ったお着物と帯共に歳を重ねましょう」とつづり、髪をまとめ、白色の着物姿でほほ笑む姿を披露した。笹崎は2015年同局入社で「シューイチ」や「Oha！4 NEWS LIVE」などに出演し、23年末に退社。1月16日にはKAT−TUNの中丸雄一（40）との結婚を