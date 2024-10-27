オリックスからドラフト1位指名された麦谷（富士大）が26日、指名後の初実戦で、いきなり躍動した。明治神宮大会への出場権をかけた東北地区代表決定戦1回戦・東北公益文科大戦（ヨークいわき）に「2番・中堅」で先発出場。俊足を生かした“中前二塁打”を放つなど3打数2安打1打点1盗塁で、10―2の7回コールド勝ちに貢献した。「（ドラフト後で）独特の緊張感はありましたけど、やってきたことは変わらない。勝つことだけを追