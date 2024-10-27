秋のバラが見頃を迎えた生田緑地ばら苑＝川崎市多摩区多種多様なバラを楽しめる「生田緑地ばら苑（えん）」（川崎市多摩区）で秋の一般開放が行われている。見頃を迎えたバラはかぐわしい香りを漂わせ、来場者は花に顔を近づけたりして楽しんでいた。１１月１７日まで。約１・２ヘクタールの園内ではこの季節になると６２５種、２９００株ほどのバラが開花時期を迎え、赤色や白色、黄色など色とりどりのバラが咲く。春と比べて