米大リーグ選手会は２６日（日本時間２７日）、選手間投票による「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」を発表し、ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３２）が選ばれた。ドジャース・大谷翔平投手（３０）は最終候補入りしていたが、日本人選手初の快挙だった２１年以来３年ぶりの受賞を逃した。大谷は同選手会の公式Ｘ（旧ツイッター）を通じ「本当に毎年のように素晴らしいシーズンというか、歴史的なシーズン」とジャッジを称賛。