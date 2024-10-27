「女子国際親善試合、日本代表４−０韓国代表」（２６日、国立競技場）世界ランキング７位の女子日本代表「なでしこジャパン」は、同１９位の韓国代表に４−０で快勝した。８強だったパリ五輪後の初試合で、ＤＦ北川ひかる（ヘッケン）、ＭＦ藤野あおば（マンチェスター・シティー）、ＦＷ田中美南（ロイヤルズ）、ＭＦ谷川萌々子（ローセンゴード）が得点した。対戦成績は日本の１９勝１１分け４敗。五輪後に退任した池田太監