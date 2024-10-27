芝クッション値9.5＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.5％、4角14.0％ダートG前2.8％、4角3.0％※土曜午前5時。芝は内3メートルに移動柵を設置し、先週までの傷みはカバー。上がりは速く、切れが要求される。雨の降り出しは夜なので高速決着が続く。ダートの時計は標準的。