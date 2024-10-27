日本シリーズ２０２４の第１戦は２６日、横浜スタジアムで行われ、ソフトバンクがＤｅＮＡに５―３で勝利した。ソフトバンク先発・有原は７回４安打無失点の好投に加え、バットでも先制の２点適時打を放つなど投打にわたる大活躍。だが、本紙評論家の伊原春樹氏は有原の先制打について「ＤｅＮＡバッテリーの配球ミス」と厳しく指摘した。【新鬼の手帳・伊原春樹】ソフトバンク先発の有原は７回無失点と１４勝を挙げたシーズン中