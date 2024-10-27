◆秋季近畿地区大会▽１回戦滋賀学園３−２大阪桐蔭（２６日・ほっともっとフィールド神戸）来春センバツ（２５年３月１８日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は１回戦２試合と準々決勝１試合が行われ、３連覇中の大阪桐蔭（大阪２位）が、今夏の甲子園８強の滋賀学園（滋賀１位）に敗れた。１４年ぶりの初戦敗退で、６年連続のセンバツ出場が厳しくなった。天理（奈良１位）は滋賀短大付（滋賀２位）を破り