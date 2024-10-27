「体力、筋力、健康維持のため、運動は必須」と、週2回のパーソナルトレーニングを継続している天野さん。「トレーニング前に体の張りやゆがみ、骨格バランスを整える。ふだんから体を点検し、メンテナンスすることが大事」だという（出所：『81歳、現役女医の転ばぬ先の知恵』）今から20年以上前に「性差に基づく女性医療」を行う「女性外来」を日本で初めて立ち上げ、80歳を超えた今でも週に2回、埼玉県内の病院で診療にあたる医