韓国女子代表は10月26日に開催された『MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024』で、日本女子代表と国立競技場で対戦。０−４の完敗を喫した。32分にCKから北川ひかるのヘディングシュートで先制を許すと、守備が崩壊。34分に藤野あおば、37分に田中美南のシュートで被弾し、リードを広げられる。反撃を期した後半も、56分に谷川萌々子に追加点を決められ、万事休した。よもやの完敗に、韓国メディア『スターニュース』は「大惨事だ。