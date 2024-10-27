◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ドジャース６×―３ヤンキース＝延長１０回＝（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２６）が２６日（日本時間２７日）のＷＳ第２戦に先発する。２５日（同２６日）は前日会見に臨み「僕にとって初めてのワールドシリーズなので、楽しみな気持ちもありますし。ベストを出し切って少しでも多く貢献できたら」。日本人投手では０７年の