◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ドジャース６×―３ヤンキース＝延長１０回＝（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）４３年ぶりの東西名門対決は、初戦から延長に入り、Ｆ・フリーマン内野手（３５）のＷＳ史上初の逆転サヨナラ満塁弾でド軍が先勝した。第２戦は日本時間２７日の午前９時８分に開始する。球場が揺れた。フリーマンは、バットを持ったまま右手を上げて総立ちになったファンの