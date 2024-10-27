J3を制し1年でのJ2復帰を決めた大宮の長沢徹監督（56）の来季続投が決定的となったことが26日までに分かった。今月1日に大手飲料メーカーのレッドブルが全株式を取得。チーム名も来季から「RB大宮アルディージャ」となることが濃厚だ。さまざまな改革が進められているが、新オーナーは就任1年目で結果を出した長沢監督の手腕を高く評価。来季もチームの指揮を託することを決めたという。