A.B.C―Zの戸塚祥太が26日、初のソロツアーの東京公演を大田区のZeppHanedaで行った。「自分が何者なのかを明らかにするためにも一度一人でステージに立たなきゃ」との思いで開催。自身で作詞作曲した新曲「GuerrillaLove」をギター弾き語りで披露するなど全17曲のステージ。朗読パフォーマンスも披露した。ソロ曲「V」では「皆も一緒に歌いましょうか」と呼びかけ、満席の観客から歌声を浴びると「120点！」と笑顔で右