[10.26 ラ・リーガ第11節](サンティアゴ・ベルナベウ)※28:00開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 13 アンドリー・ルニンDF 3 エデル・ミリトンDF 17 ルーカス・バスケスDF 22 アントニオ・リュディガーDF 23 フェルラン・メンディMF 5 ジュード・ベリンガムMF 6 エドゥアルド・カマビンガMF 8 フェデリコ・バルベルデMF 14 オーレリアン・チュアメニFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 9 キリアン・ムバッペ控えGK 26