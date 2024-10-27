イギリスのタブロイド紙『デイリーメール』は26日、マンチェスター・ユナイテッドが経費削減のため、マンチェスター・シティが手配したチャーター機に所属の2選手を同乗させることを希望したが、実現しなかったと報じた。 マンチェスター・ユナイテッドに所属する20歳のアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョと19歳のイングランド代表MFコビー・メイヌーは、“若手版バロンドール”のコパ・トロフィーにノミネートされ、