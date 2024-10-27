大谷が選手会MVPジャッジにコメント「何より野球界を盛り上げてもらって、すごく感謝」メジャーリーグ選手会（MLBPA）は26日（日本時間27日）、選手間投票で選ぶ「プレーヤー・チョイス・アワード」の受賞選手を発表した。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、両リーグの年間最優秀選手「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」とア・リーグ最優秀野手「アウトスタンディング・プレーヤー」の2部門を受賞した。ジャッジは158試合