ジャッジはMLB選手会の両リーグ年間最優秀選手を受賞メジャーリーグ選手会（MLBPA）は26日（日本時間27日）、選手間投票で選ぶ「プレーヤー・チョイス・アワード」の受賞選手を発表。ナ・リーグ最優秀野手に選出されたドジャースの大谷翔平投手について、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が「ショウヘイは唯一無二」と称賛した。大谷は今季は54本塁打、130打点でリーグ2冠を獲得。リーグ2位の打率.310で3冠王こそならなか