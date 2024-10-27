【プレミアリーグ第9節】(AMEXスタジアム)ブライトン 2-2(前半1-0)ウォルバーハンプトン<得点者>[ブ]ダニー・ウェルベック(45分)、エバン・ファーガソン(85分)[ウ]ラヤン・アイト・ヌーリ(88分)、マテウス・クーニャ(90分+3)<警告>[ブ]ジョルジニオ・ルター(56分)、イゴール(70分)、ペルビス・エストゥピニャン(74分)[ウ]トティ(41分)、ヨルゲン・ストランド・ラーセン(45分+3)、ラヤン・アイト・ヌーリ(50分)観衆:31,