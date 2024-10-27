[10.26 プレミアリーグ第9節 ブライトン 2-2 ウォルバーハンプトン]プレミアリーグは26日に第9節を行ない、日本代表MF三笘薫が所属するブライトンがウォルバーハンプトンをホームに迎え、2-2で引き分けた。開幕8戦4勝3分け1敗のブライトンは好スタートを切っており、一方のウルブスは1分け7敗の未勝利にで最下位に沈んでいる。前節ニューカッスル戦で今季初のベンチスタートとなった三笘は先発に復帰。4-4-2の左サイドハーフの