【プレミアリーグ第9節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 1-0(前半1-0)サウサンプトン<得点者>[マ]アーリング・ハーランド(5分)<警告>[マ]マテオ・コバチッチ(88分)[サ]フリン・ダウンズ(42分)、R. Martin(43分)、アダム・アームストロング(48分)、アダム・ララーナ(56分)