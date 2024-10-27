◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース6―3ヤンキース（2024年10月25日ロサンゼルス）熱戦に水を差す珍事が起きた。2―2の9回2死でヤンキースのトーレスが放った左中間への大飛球をスタンド最前列にいたドジャースファンの男性がグラブを差し出して捕球。審判団はすぐに打者を二塁で止め、映像で確認した。捕球しなかった場合はフェンス上部に当たっていた可能性が高く、妨害と判定されて二塁打に。ただ、大型ビジョン