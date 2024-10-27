◇ワールドシリーズ第1戦ヤンキース3―6ドジャース（2024年10月25日ロサンゼルス）シーズン58本塁打でWS史上初の大谷との「50発対決」が注目されたヤンキースの3番ジャッジは不発に終わった。初回から3打席連続三振。7回2死で中前打を放つも、前の打者ソトが申告敬遠で歩かされた9回2死一、二塁は遊飛に倒れた。ポストシーズンは打率.167と不振。後を打つ4番スタントンが好調なだけにブレーキになってしまっている主砲