香川・高松市の造船会社で作業中だった20代の男性作業員3人が、高さ18メートルの作業場から転落し死亡しました。10月26日午後1時半ごろ、高松市朝日町の「四国ドック」で、18メートルの高さで手すりを取り付ける作業をしていたところ、作業場が崩れて男性作業員3人が落下しました。この事故で、高木優行さん（27）、小野光さん（21）、高橋功太さん（21）の3人が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。現場は、JR高松駅の東