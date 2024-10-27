プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ワサビマヨソースで！サーモンアボカド丼」 「カリカリ豚サラダ」 「ひたしワカメ」 「リンゴの甘酒煮」 の全4品。 とにかくお手軽、楽チンに出来る献立で、週の半ばを乗り切りましょう。【主食】ワサビマヨソースで！サーモンアボカド丼 相性抜群のサーモンとアボカドの丼です。ワサビマヨソースが絶品！ ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリ