【HUNTER×HUNTER ガシャポン！コレクション】 10月第5週 発売 価格：1回400円 バンダイは、ガシャポン「HUNTER×HUNTER ガシャポン！コレクション」を10月第5週に発売する。価格は1回400円。 本商品は、アニメ「HUNTER×HUNTER」に登場するキャラクターたちを表現した小物で、ゴンの釣り竿付きバッグ、キルアのスケボーやヨーヨ&#1254