中国、低空経済向けＩＳＡＣネットワークの建設を検討農業用ドローンの試運転を行う重疆無人機科技（重慶）の技術者。（9月25日撮影、重慶＝新華社記者/王全超）【新華社北京10月26日】中国工業情報化部の趙志国（ちょう・しこく）チーフエンジニアは23日の記者会見で、低高度空域を飛ぶ有人・無人航空機を活用した経済活動「低空経済」について、同部は通信とセンシングの融合（ISAC）技術を用いたネットワーク施設の建設を検討