2009年10月27日、ニコニコ動画に投稿された『【東方】Bad Apple!!ＰＶ【影絵】』が、本日2024年10月27日で投稿から15周年を迎えました！再生数は累計30,761,020回に達し、動画につけられたコメント数は5,569,148件を超えています（※記事製作時）。＜自動再生iframe＞■関連リンク・『【東方】Bad Apple!!ＰＶ【影絵】』の視聴ページhttps://www.nicovideo.jp/watch/sm8628149・『Bad Apple!!』の関連動画https://www.nico