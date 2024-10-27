中国西蔵自治区の宮殿「ユムブラカン」を訪ねて19日、扎西次日山の頂上にそびえるユムブラカン。（山南＝新華社記者/薛瑩瑩）【新華社山南10月26日】中国西蔵自治区山南市ネドン区の扎西次日山の頂上に、紀元前2世紀に建てられたとされる宮殿、ユムブラカンがある。ソンツェン・ガンポ（松賛干布）王と唐王朝から嫁いだ文成公主の夏の離宮としても使われた。1962年に同自治区の重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定されて