１８８３年：ドイツと修好通商条約を締結１９０５年：大韓赤十字社が発足１９１９年：朝鮮初の映画「義理的仇討」が公開１９５０年：釜山からソウルに遷都１９７２年：非常閣議で大統領選の直接選挙制廃止などを盛り込んだ第７次改憲案（維新憲法）を決定１９７９年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領暗殺で済州島を除く全国に非常戒厳を宣言、崔圭夏（チェ・ギュハ）首相が大統領権限代行に就任１９８０年：国会の権限を代行する国