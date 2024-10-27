第50回衆院選は27日に投開票を迎える。与野党党首は選挙戦最終日の26日、自民党派閥の裏金問題を受けた政治改革の必要性を各地で訴えた。自民、公明両党が過半数（233議席）を確保できるかが最大の焦点だ。衆院選投開票日の前日、党首や候補者の街頭演説に集まった人たち=2024年10月26日午後7時24分、東京都内、朝日新聞社ヘリから、嶋田達也撮影今回の衆院選には、前回2021年より293人多い1344人が立候補し、小選挙区289、比