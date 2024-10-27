２７日に投開票を迎える衆院選は、石破首相（自民党総裁）が勝敗ラインに掲げた「与党過半数の維持」を巡り、自民、公明両党と野党による激しい選挙戦が繰り広げられた。焦点となる数字を検証した。◇現行制度下の衆院選で投票率が６０％を超えたのは、政権交代が起きた２００９年の６９・２８％が最後だ。以降４回の衆院選では、いずれも５０％台にとどまり、前回２１年は戦後３番目に低い５５・９３％だった。一般に、投票