<EXILE LIVE TOUR 2025 "WHAT IS EXILE">の開催が発表された。2025年3月29日(土)サンドーム福井を皮切りに全国4会場を回る本ツアーは、来たるEXILE全員集結の日へ向けて、EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYA、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHIの6人が先陣を切る"2025 FIRST IMPACT"のライブだ。ツアーロゴやチケット先行などの詳細は後日発表。