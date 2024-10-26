【横浜−滋賀】第４クオーター、シュートを放つ横浜・ラベナ＝横浜国際プール（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は２６日、横浜国際プールなどで行われ、中地区の横浜ＢＣは滋賀に７７―７１で競り勝ち、川崎は６８―７５で群馬に敗れた。横浜ＢＣは劣勢の立ち上がりで、前半は１１点のビハインドで折り返す。後半に反転攻勢に出て、第４クオーターに松崎、クラーク、ラベナ、コッツァー