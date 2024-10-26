アイドルグループ「BOCCHI。」のメンバーで、ＳＮＳの〝万バズ女王〟の愛称でグラビア界でも活躍する⼤嶋みくがこのほど、都内で「大嶋みく2025年壁掛けカレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを行った。 【写真】大きい！ビッグサイズで大嶋みくの美ボディが眼前に！ 自身初のカレンダーは、実際より大きなサイズの表情が魅力的な大判サイズ。「予想以上に大きくて迫