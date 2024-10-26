◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４第１戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（２６日・横浜）４年ぶりにパ・リーグを制したソフトバンクとセ・リーグ３位からクライマックスシリーズを勝ち上がったＤｅＮＡの日本シリーズ第１戦は、レギュラーシーズン１４勝の有原航平投手と８勝のジャクソン投手が先発。ジャクソンは２回に投手の有原に２点タイムリーを許し、５回途中３安打２失点で降板、有原は５回を４安打無失点で勝ち投手の権利を得た