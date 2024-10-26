11月2日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（毎週土曜後7：56〜後8：54）の出演アーティストが26日、発表された。DISH//、中島美嘉、HYDE、マルシィ（※50音順）が出演する。【写真】中島美嘉ら出演アーティストら今年で結成13年目を迎えたDISH//は、同番組初パフォーマンスとなる。同局系ドラマ『二月の勝者―絶対合格の教室―』（2021年10月期）の主題歌「沈丁花」、メンバー全員で作詞作曲に携わり、ライブでファ