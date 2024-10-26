10月26日、京都競馬場で行われたG2・スワンステークスはダノンマッキンリーが重賞2勝目をマークした。このレースの1着馬にはマイルCSへの優先出走権が与えられる。スワンS、勝利ジョッキーコメント1着ダノンマッキンリー松山弘平騎手「良い脚でした。交わせるなと思いました。力はある馬と陣営からもすごく聞いていたので、ただ、少し乗り難しいと言いますか、敏感な馬なので、オンとオフをしっかり付けてあげたいなと思いまし