「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４、ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ先発のジャクソンが４回２／３を３安打２失点で降板した。初回、先頭に四球を与えたが無失点。しかし０−０の二回には１死から栗原を四球とすると、２死一塁から牧原大に左翼線二塁。続く甲斐は申告敬遠とし有原との対戦を選んだが、１５３キロの直球を右前２点適時打とされ先制を許した。それでも踏ん張り、続く柳田から、三