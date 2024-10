ナインティナインがパーソナリティーを務めるニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜深1:00)のイベント『ニッポン放送開局70周年記念ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭』が26日、横浜アリーナで行われた。オープニング後には、DA PUMPが登場。「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」パートでは、岡村隆史が登場し、豪華な“ダンスコラボ”が実現した。【写真たくさん】岡村隆史”