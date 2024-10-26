JR九州によると、26日午後7時41分ごろ、鹿児島線大野城〜水城で上り列車（荒木午後7時6分発門司港行き）が走行中に異常な音を感知した。この影響で同8時10分現在、同線（上下線）折尾〜荒尾、長崎線（上下線）鳥栖〜肥前鹿島で遅れが出ている。