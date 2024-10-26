◆スピードスケート◇全日本距離別選手権第２日（２６日、長野市エムウェーブ）女子３０００メートルで前回大会優勝の堀川桃香（富士急）は４分７秒６７で２位だった。優勝した高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）に１秒６１届かず。「課題が見つかったレースになった。今年はスピードがついたと思っていたけど、そこを出し切れなかった」と悔しさをにじませた。１年前は４分３秒９６で大会記録を更新し、５０００メートル、マ