「フェニックス・リーグ、阪神２−１２西武」（２６日、南郷スタジアム）配置転換で３年ぶり４度目の復帰となった阪神・平田勝男２軍監督が久々に指揮を執ったが、投手陣が次々と打ち込まれ大敗を喫した。得点は中川の出場２試合連発となる２ランによる２点のみに終わった。この日から来季へ向けて２軍スタッフが新体制に移行し、練習前には平田２軍監督が５分に及ぶ訓示。「ドラフトでまた新しい競争相手ができたやろ。燃える