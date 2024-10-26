◆スピードスケート◇全日本距離別選手権第２日（２６日、長野市エムウェーブ）女子５００メートルで前回大会覇者の稲川くるみ（光文堂インターナショナル）は３８秒２３で２位だった。優勝した吉田雪乃（寿広）にわずか０秒０３及ばず、連覇は逃したが「準備期間が全く取れない中でのレースだった。その過程を考えたら、自分の中で想像していたより、かなりいいタイムが出た」と前向きに受け止めた。今季はナショナルチーム