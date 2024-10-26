遊びに行く前に「お友達とけんかしない」とそら(@sora.nodiary)さんと約束したふたばくん。遊んでいたおもちゃをお友達に取られそうになりムッとしますが、「けんかしない」と堪えます。しかしだんだん雲行きが怪しくなっていき…？ ©sora.nodiary ©sora.nodiary ©sora.nodiary ©sora.nodiary ©sora.nodiary ©sora.nodiary ©sora