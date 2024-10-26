高知市の帯屋町アーケードで県内各地のお菓子を購入できるイベントが開かれました。第3回とさのお菓子マルシェは県内各地のお菓子を実際に見て知ってもらいたいと2020年から2年に1回開かれるイベントで26日は会場となった高知市の帯屋町アーケードに県内のおよそ20店舗のお菓子が並び訪れた人が どら焼きやせんべい、マフィンなどバラエティに富んだ商品からお気に入りのものを選んで買い求めていました。
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