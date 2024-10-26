（26日、秋季近畿地区高校野球大会1回戦神戸学院大付0―5智弁和歌山）智弁和歌山―神戸学院大付一回裏2死一、二塁。適時二塁打で一塁走者が2点目を狙うがタッチアウト。捕手は神戸学院大付の松下=2024年10月26日午後0時4分、ほっともっとフィールド神戸、原野百々恵撮影神戸学院大付の先発、浅中翔達投手（2年）は重圧と戦っていた。相手は「強打」でならす智弁和歌山。「甘いボールを投げたら打たれる」。一回2死一、二